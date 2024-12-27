Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Николай Валуев назвал главное событие для российского спорта в 2024 году

Николай Валуев назвал главное событие для российского спорта в 2024 году
Комментарии

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжёлой весовой категории, депутат Государственной Думы Николай Валуев ответил на вопрос о главном событии для российского спорта в 2024 году.

«Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Это было самое значимое событие для нашего спорта в уходящем году», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Одним из открытий турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых наград.

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android