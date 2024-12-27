Николай Валуев назвал главное событие для российского спорта в 2024 году

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжёлой весовой категории, депутат Государственной Думы Николай Валуев ответил на вопрос о главном событии для российского спорта в 2024 году.

«Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Это было самое значимое событие для нашего спорта в уходящем году», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Одним из открытий турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых наград.