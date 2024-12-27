Василий Титов назвал двух лучших спортсменов России в мужской и женской гимнастике

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов назвал лучших спортсменов 2024 года в данном виде спорта.

«Если говорить о лучших спортсменах 2024 года, то очевидно, что это Даниел Маринов. Это молодой и очень талантливый гимнаст, у которого большое будущее. Также отмечу олимпийских чемпионов Токио Артура Далалояна и Никиту Нагорного, которые достаточно успешно выступали на соревнованиях.

В женской гимнастике у нас тоже много ярких имён и есть хорошая подрастающая молодёжь. Это Лейла Васильева в первую очередь. Надеюсь, что вернётся в спорт Виктория Листунова, когда полноценно закончит своё восстановление после травмы. Ангелина Мельникова — молодец, она очень старалась в этом году показать всё лучшее, на что была способна. А у Владиславы Уразовой год, к сожалению, сложился не очень удачно», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

20-летний Маринов в 2024 году стал победителем Игр стран БРИКС в индивидуальном многоборье и выиграл соревнования на брусьях. 17-летняя Васильева также выиграла турнир Игр БРИКС в многоборье и стала серебряной медалисткой в вольных упражнениях и на брусьях.