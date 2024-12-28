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Губерниев назвал самую красивую спортсменку России

Губерниев назвал самую красивую спортсменку России
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал самую привлекательную российскую спортсменку.

«Хочу сказать, что в нашем спорте есть, безусловно, признанные красавицы. Сколько замечательных красивых девушек среди гимнасток, синхронисток. В биатлоне я бы отметил Викторию Метелю, Кристину Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Арина Федоровцева», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

20-летняя Федоровцева выступает за китайский «Шанхай Брайт Юбест». Контракт с клубом рассчитан до февраля 2025 года, после чего она вернётся в турецкий «Фенербахче», с которым действует соглашение до 2027 года.

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