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Лифинцев — о Пригоде: MVP этого чемпионата — много помогал нам, юнцам

Лифинцев — о Пригоде: MVP этого чемпионата — много помогал нам, юнцам
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев поделился опытом общения внутри сборной команды на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

– Сдружились с кем-то в сборной во время ЧМ? Поддерживали друг друга? Возможно, питерской тусовкой плотно общались?
– Я бы не выделял в отдельную группу спортсменов из Питера, мы были все едины и все друг друга поддерживали. Много с кем удалось наладить контакт. Многие ребята из команды говорят, что узнали меня получше, и я больше не кажусь им таким мрачным и безэмоциональным.

– Про Кирилла Пригоду говорили, что он как отец был для этой сборной. Как это ощущалось? Он помогал, был наставником, подсказывал?
– Кирилл уже опытный боец, закалённый временем и стартами. Он много помогал нам, юнцам, например, мог нас настроить с нуля, зарядить на дистанцию, подсказывал в каких-то технических моментах и так далее. Он совершенно точно заслуживает звания MVP этого чемпионата, — сказал Лифинцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Лифинцев завоевал в столице Венгрии пять золотых наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.

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