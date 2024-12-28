Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, как отпразднует Новый год

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, как планирует встречать Новый год.

«У меня такой же план, как и у Климента Колесникова: «буду прикован к кровати». Ну ещё и к креслу немного. Нужно переключиться на что-то другое, отвлечься от всей этой суеты, которая происходит в последнее время. Сам Новый год отмечу с семьёй за праздничным ужином, а после, думаю, ляжем спать», — сказал Лифинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее на чемпионате мира в Венгрии Лифинцев завоевал пять «золотых» наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.