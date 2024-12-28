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Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, как отпразднует Новый год

Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, как отпразднует Новый год
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, как планирует встречать Новый год.

«У меня такой же план, как и у Климента Колесникова: «буду прикован к кровати». Ну ещё и к креслу немного. Нужно переключиться на что-то другое, отвлечься от всей этой суеты, которая происходит в последнее время. Сам Новый год отмечу с семьёй за праздничным ужином, а после, думаю, ляжем спать», — сказал Лифинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее на чемпионате мира в Венгрии Лифинцев завоевал пять «золотых» наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.

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