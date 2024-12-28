Лифинцев — об иностранцах: все хорошо отзывались, никто не выражал негатива

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал об опыте общения с иностранными соперниками на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«С иностранцами тоже получилось немного пообщаться. Все хорошо отзывались, никто не выражал негатива, все были доброжелательно настроены. На мой взгляд, пловцы на спине — самые добрые люди в плавании», — сказал Лифинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Лифинцев завоевал в столице Венгрии пять золотых наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.