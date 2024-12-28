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Ян Непомнящий был оштрафован на $ 200 на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке

Ян Непомнящий был оштрафован на $ 200 на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сообщил о применённом к нему штрафе в размере $ 200 на чемпионате мира по рапиду — 2024, который проходит в эти дни в Нью-Йорке (США). Организаторы посчитали, что шахматист не соблюдал дресс-код мероприятия.

«Как только что сказал мне главный арбитр, никто иной, как Ахмед Адли, он считает, что шахматист не должен так одеваться. Таким образом, штраф в размере 200 долларов (надеюсь) пойдет в Фонд исследований шахматной моды», — написал Непомнящий в социальной сети X.

После первого дня ЧМ по рапиду Непомнящий занимал 33‑е место среди 180 участников, набрав четыре очка в шести турах.

Видео: Победы и поражения Яна Непомнящего

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