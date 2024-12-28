Магнус Карлсен дисквалифицирован на ЧМ по рапиду из-за дресс-кода — GothamChess

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен получил дисквалификацию в 9-м туре чемпионата мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за повторного нарушения дресс-кода с игнорированием предыдущего предупреждения, сообщает канал GothamChess в социальной сети X. Сообщается, что причиной отстранения Карлсена от соревнований стали надетые им джинсы.

Ранее стало известно, что Магнус Карлсен занял 83-е место по итогам первого дня чемпионата мира — 2024 по рапиду, который стартовал в Нью-Йорке (США). В ходе первого соревновательного дня гроссмейстер набрал 2,5 очка после пяти туров.

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