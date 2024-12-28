Магнус Карлсен: я устал от ФИДЕ, хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал свою дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям – возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — приводит слова Карлсена канал GothamChess в социальной сети X.

Как сообщает GothamChess, Магнус Карлсен не стал подавать апелляцию после своего исключения из участников чемпионата мира по рапиду, причиной которого стали надетые им джинсы и отказ переодеться после замечания главного судьи. По данным источника, гроссмейстер принял решение отказаться также и от участия в чемпионате по блицу и планирует покинуть Нью-Йорк в ближайшее время.

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