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В ФИДЕ опубликовали заявление после отстранения Магнуса Карлсена с ЧМ по рапиду

В ФИДЕ опубликовали заявление после отстранения Магнуса Карлсена с ЧМ по рапиду
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала заявление по поводу исключения 34-летнего норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена из чемпионата мира по рапиду.

«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере $ 200 и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включён в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Магнус Карлсен не стал подавать апелляцию после своего исключения из участников чемпионата мира по рапиду, причиной которого стали надетые им джинсы и отказ переодеться после замечания главного судьи. По данным источника, гроссмейстер принял решение отказаться также и от участия в чемпионате по блицу и планирует покинуть Нью-Йорк в ближайшее время.

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