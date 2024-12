Магнус Карлсен детально прокомментировал свою дисквалификацию из-за дресс-кода

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен рассказал, как произошла его дисквалификация на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода и выразил своё отношение к действиям ФИДЕ в этом инциденте.

«Очевидно, что это был не лучший турнир для меня. Вчера был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть ещё пару, играл не лучшим образом и ситуация не была под контролем. Я неплохо выспался, хорошо пообедал. Я едва успевал на тур, поэтому надел рубашку, накинул пиджак, и, по правде говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся!

Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после этого я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться сегодня после третьего тура. Я ответил: «Переоденусь завтра, если это приемлемо». И получил ответ: «Ты либо переоденешься сейчас, либо...» В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы тревожиться об этом. Никто не хочет отступать. И я, пожалуй, просто завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь. Да, это всё! Не знаю, что должно измениться, чтобы я играл блиц.

ФИДЕ преследовали шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle, угрожали, что они не смогут принимать участие в цикле чемпионата мира, если они будут играть в Freestyle, поэтому очевидно, что чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к чёрту!» (в оригинале использован нецензурный оборот. — «Чемпионат»). Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнёте в праздничные дни, до встречи!» — приводит слова Карлсена Take Take Take.

Ранее официальный сайт ФИДЕ опубликовал специальное заявление по поводу отстранения от соревнований Магнуса Карлсена.

Видео: Магнус Карлсен похвастался своей физической формой