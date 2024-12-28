ФИДЕ подтвердила штраф Яна Непомнящего за дресс-код на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в своём официальном заявлении по ситуации с дисквалификацией за невыполнение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке норвежца Магнуса Карлсена подтвердила, что до этого денежный штраф и указание изменить форму одежды получил российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Ранее в тот же день другой участник, Ян Непомнящий, также был оштрафован за нарушение дресс-кода из-за того, что был в спортивной обуви. Однако Непомнящий подчинился, переоделся в разрешённую одежду и продолжил участвовать в турнире», — гласит текст заявления на официальном сайте ФИДЕ.

Ранее Ян Непомнящий сообщил в социальных сетях, что за несоблюдение дресс-кода был оштрафован на $ 200 главным арбитром чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

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