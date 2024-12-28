ФИДЕ отстранила Карлсена из-за джинсов, Канада проиграла на МЧМ-2025. Главное к утру

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила норвежца Магнуса Карлсена от чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода, молодёжная сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла Латвии на чемпионате мира, «Арсенал» обыграл «Ипсвич» и поднялся на второе место турнирной таблицы АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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