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28 декабря главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, шахматы, МЧМ

ФИДЕ отстранила Карлсена из-за джинсов, Канада проиграла на МЧМ-2025. Главное к утру
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила норвежца Магнуса Карлсена от чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода, молодёжная сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла Латвии на чемпионате мира, «Арсенал» обыграл «Ипсвич» и поднялся на второе место турнирной таблицы АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Вот это скандалище в шахматах! Карлсена выгнали с чемпионата мира, Непомнящего оштрафовали.
  2. Канада сенсационно потеряла очки в матче с Латвией на МЧМ-2025, уступив по буллитам.
  3. «Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Ипсвич Таун» в матче 18-го тура АПЛ.
  4. Магнус Карлсен детально прокомментировал свою дисквалификацию из-за дресс-кода.
  5. ФИДЕ подтвердила штраф Яна Непомнящего за дресс-код на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке.
  6. Микель Артета сообщил, что Букайо Сака перенёс операцию, и назвал сроки его возвращения.
  7. Шакир Мухамадуллин забил первый гол за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Вегаса».
  8. «Коламбус» обыграл «Бостон» в матче с семью очками у россиян.
  9. Швеция разгромила Казахстан на МЧМ-2025, забросив восемь шайб.
  10. Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Брисбене.

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