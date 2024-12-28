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Володар Мурзин, Александр Грищук и ещё двое шахматистов делят первое место на ЧМ по рапиду

Володар Мурзин, Александр Грищук и ещё двое шахматистов делят первое место на ЧМ по рапиду
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Российские шахматисты Володар Мурзин и Александр Грищук находятся в числе лидеров после второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке (США). В мужском турнире по 7 очков из 9 набрали Грищук, Мурзин, Арджун Эригайси (Индия) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Россияне Ян Непомнящий и Андрей Есипенко имеют в своем активе по 6,5 очка.

Напомним, 16-й чемпион мира 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на соревнованиях в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Ян Непомнящий за несоблюдение дресс-кода был оштрафован на $ 200 главным арбитром чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

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