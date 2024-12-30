Ирина Винер заявила о необходимости создания клубной системы в российской гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила о целесообразности создания клубных соревнований по гимнастике, где российские спортсмены, по правилам, смогут выступать с флагом и гимном клуба.

— Мне очень понравилась ваша мысль, где вы сказали, что у нас нужно выстроить систему, напоминающую НХЛ и НБА в Америке, клубную такую систему внутри нашей страны, можете рассказать поподробнее, что вы имели в виду?

— Я думаю, что при том, что сейчас не разрешают поднимать флаг нашей страны, не разрешают играть гимн, выступая за клубы, девочки в клубной форме своей и со своим клубным флагом могут выступать и занимать свои места и поднимать флаг именно клуба, потому что ведь сборные команды тоже состоят из клубов. Поэтому сейчас сборные команды клубов могут быть, а могут быть отдельные клубы. Вот у нас сейчас будут проходить соревнования в Дубае. Там участвуют около 750 человек. 80 человек, команда, это тренеры и гимнастки едут из России. Весной у нас были соревнования в Китае, там из России приехало 250 человек, поэтому вот это всё дети, которые различные клубы представляют, и это очень интересно. И вот эта вот национальная лига художественной гимнастики тоже может быть и международной, всё это может сработать, — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.