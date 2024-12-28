«Маленькая дверца открывается». Призёр ОИ Ангелина Голикова — о допуске ISU

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала решение о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Это хорошие новости, я им рада, это всё хорошо, но они, как мне кажется, всё же как крупиночка. В плане того, что много всяких «но». С одной стороны допускают, с другой — там много оговорок. Маленькая дверца открывается, и становится легче. Даже не так. Есть дверь, она вся в замках, и даже если один маленький замочек открывается, то уже больше надежды. Я даже себе представить не могу, как это будет… Но, опять же, один замочек уже открылся, что в принципе хорошо», — приводит слова Голиковой «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.