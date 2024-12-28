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Магнус Карлсен дал интервью норвежскому телеканалу в шортах

Магнус Карлсен дал интервью норвежскому телеканалу в шортах
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16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен пришёл на интервью норвежскому телеканалу VGTV в пиджаке и красных шортах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом визита Карлсена на норвежское телевидение.

Напомним, 34-летний гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами. Также он не выступит на соревнованиях по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за аналогичное нарушение был оштрафован главным арбитром чемпионата мира по рапиду на $ 200.

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