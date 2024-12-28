Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: мы абсолютные союзники с ВАДА

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв рассказал о взаимоотношениях со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и борьбе с допингом в стране.

«Мы абсолютные союзники с ВАДА. Вот эти все разговоры, что они там едят допинг, давайте делать как они, — это всё разговоры в пользу бедных. Прошу их прекратить. Буквально в первом квартале 2025 года планирую вплотную заняться борьбой с допингом.

Я думаю, что в следующем году ВАДА должно будет провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр спорта РФ заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена.