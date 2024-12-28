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«Нас будет немного пока, но к 2028-му подойдём во всеоружии». Дегтярёв — об участии в ОИ

«Нас будет немного пока, но к 2028-му подойдём во всеоружии». Дегтярёв — об участии в ОИ
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Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв рассказал о поддержке ведомства олимпийцев, которые отберутся на зимние Игры — 2026 в итальянских Милане и Кортино-д'Ампеццо.

«Самая сложная ситуация в зимних видах, поэтому те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны министерством спорта, ОКР. Это 100%. Но нас будет немного пока. Это связано с тем, что отбор начинается в ближайшее время, однако не все федерации открылись. Есть проблемы в биатлоне, у лыжников. Пока будет усечённый формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе наша сборная подойдёт во всеоружии. Я всё сделаю для этого как руководитель направления, ведомства, отрасли», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 7 по 22 февраля в Валь-ди-Фьемме. Ранее было официально объявлено о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.

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