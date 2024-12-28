«Возлагаю надежды на хоккей». Дегтярёв — о возможном допуске сборной России на ОИ-2026

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв рассказал о возможном участии национальной команды по хоккею с шайбой в Олимпийских играх.

«Возлагаю некоторые надежды на хоккей. Наши ребята в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прекрасно играют. Я бы на месте организаторов Олимпийских игр и ИИХФ Россию допустил, потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят — касса была бы совершенно другой», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.