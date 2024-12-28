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Михаил Дегтярёв назвал Владимира Путина спортсменом года в России

Михаил Дегтярёв назвал Владимира Путина спортсменом года в России
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Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о спортсмене года.

«Владимир Владимирович Путин – наш спортсмен года и главный тренер. Потому что столько, сколько он, для спорта никто не сделал. И не сделает, я уверен. Поэтому, конечно, я болею за всех наших. И радуюсь их победам. И буду делать всё, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девочек в нашей стране», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр спорта РФ заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена.

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