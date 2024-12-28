Белорусских спортсменов допустят до Европейских юношеских олимпийских фестивалей в 2025-м

Белорусские спортсмены будут допущены до участия в Европейских юношеских олимпийских фестивалях (ЕЮОФ) в нейтральном статусе в 2025 году. Об этом стало известно из пресс-релиза Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Зимний ЕЮОФ в 2025 году пройдёт с 9 по 16 февраля в Бакуриани (Грузия), летний – с 20 по 26 июля в Скопье (Северная Македония).

«Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, ЕОК осознаёт важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Это особенно касается Европы, которая служит объединению разных людей разных наций. ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать соревноваться исключительно на основании того, какой у них паспорт», — говорится в пресс-релизе.

Участие будет обусловлено строгими критериями, включая отсутствие флагов, гимнов и других национальных символов, связанных с Беларусью. Отмечается, что ЕОК будет вести переговоры с международными федерациями, ответственными за проведение соревнований по соответствующим видам спорта на предстоящих ЕЮОФ, чтобы предоставить возможность белорусским спортсменам в возрасте 14-18 лет участвовать там.