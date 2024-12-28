Дворкович — о дисквалификации Карлсена: я вообще против любых санкций

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович призвал общественность успокоиться после дисквалификации Магнуса Карлсена с чемпионата мира по рапиду.

— Могут ли быть какие‑то дополнительные санкции к Карлсену?

— Я вообще против любых санкций и всегда стараюсь решать конфликты мирным путём. Финальное решение по уставу остаётся за советом ФИДЕ, но я лично считаю, что сейчас лучший выход — это немного успокоиться и двигаться дальше, — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

Магнус Карлсен был исключён из числа участников чемпионата мира по рапиду, причиной чего стали надетые им джинсы и отказ переодеться после замечания главного судьи. Гроссмейстер принял решение отказаться также и от участия в чемпионате по блицу.