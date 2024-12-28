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Призёр Олимпиады-2024 показал, в какое плохое состояние пришла его медаль

Призёр Олимпиады-2024 показал, в какое плохое состояние пришла его медаль
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Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в эстафете французский пловец Йоанн Ндойе-Бруар показал на своей странице в соцсетях свою олимпийскую медаль. За четыре месяца награда пришла в очень плохое состояние и частично потеряла цвет.

Фото: Из личного архива Йоанна Ндойе-Бруара

«Париж-1924», — иронично подписал снимки Ндойе-Бруар.

Организаторы сразу же отреагировали, что спортсмены смогут получить новые медали в идеальном состоянии.

«Медали — самые желанные предметы Игр и самые драгоценные для спортсменов. Повреждённые медали будут систематически заменяться Парижским монетным двором и иметь идентичную гравировку», — приводит слова организаторов Олимпиады-2024 L'Equipe.

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