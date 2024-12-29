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Хампи Конеру стала чемпионкой мира по рапиду среди женщин

Хампи Конеру стала чемпионкой мира по рапиду среди женщин
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Индийская шахматистка Хампи Конеру стала чемпионкой мира по рапиду среди женщин. В 11-м туре она обыграла индонезийку Ирен Сукандар чёрными фигурами и выиграла турнир.

Это второй титул Хампи Конеру по быстрым шахматам среди женщин после ее победы в 2019 году.

Призовой фонд турнира у женщин составляет $ 428,5 тыс. Победители получат по $ 60 тыс. Остальные деньги будут поделены поровну между участниками с равным количеством очков.

Чемпионат мира – 2024 по рапиду и блицу проходит с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США). Соревнования проводятся на знаменитой Уолл-стрит.

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