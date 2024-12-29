Екатерина Лагно взяла бронзу чемпионата мира по рапиду среди женщин

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно заняла третье место на чемпионате мира по рапиду среди женщин.

В 11-м туре она сыграла вничью с Афрузой Хамдановой из Узбекистана. Лагно провела турнир без поражений и заняла третье место. Второе место на чемпионате мира заняла Цзюй Вэньцзюнь.

Чемпионкой стала индийская шахматистка Хампи Конеру. Это второй титул Хампи Конеру по быстрым шахматам среди женщин после ее победы в 2019 году.

Призовой фонд турнира у женщин составляет $ 428,5 тыс. Победители получат по $ 60 тыс. Остальные деньги будут поделены поровну между участниками с равным количеством очков.

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