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Мурзин вышел на единоличное первое место перед заключительным туром ЧМ по рапиду

Мурзин вышел на единоличное первое место перед заключительным туром ЧМ по рапиду
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Российский шахматист Володар Мурзин находится на единоличном первом месте перед последним туром чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке (США).

В 12-м туре 18-летний шахматист обыграл Рамешбабу Прагнанандха из Индии. Таким образом, Мурзин набрал 9,5 очков и опережает на пол-очка Александра Грищука (9). По 8,5 очков набрали ещё шесть гроссмейстеров, одним из которых является известный россиянин Ян Непомнящий.

В рамках последнего тура Мурзин сыграет с армянским шахматистом Кареном Григоряном. Домингес сыграет с Грищуком, Непомнящий с Самуэлем Севяном, Фируджа с Эригайси.

Напомним, что 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который является 16-м чемпионатом мира, был дисквалифицирован на соревнованиях в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода. Ян Непомнящий также столкнулся с санкциями: за несоблюдение требований к одежде он получил штраф в размере $200 от главного арбитра чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

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