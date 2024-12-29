18-летний россиянин Володар Мурзин стал чемпионом мира 2024 года по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке (США).

Напомним, в рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью Леньером Домингесом.

Напомним, 16-й чемпион мира 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на соревнованиях в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Также Ян Непомнящий за несоблюдение дресс-кода был оштрафован на $ 200 главным арбитром чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

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Самый юный чемпион мира по шахматам: