Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

18-летний россиянин Володар Мурзин стал чемпионом мира 2024 года по рапиду

18-летний россиянин Володар Мурзин стал чемпионом мира 2024 года по рапиду
Комментарии

Российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке (США).

Напомним, в рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью Леньером Домингесом.

Напомним, 16-й чемпион мира 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на соревнованиях в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Также Ян Непомнящий за несоблюдение дресс-кода был оштрафован на $ 200 главным арбитром чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Мурзин вышел на единоличное первое место перед заключительным туром ЧМ по рапиду

Самый юный чемпион мира по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android