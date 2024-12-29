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Российские шахматисты заняли весь пьедестал на чемпионате мира по рапиду

Российские шахматисты заняли весь пьедестал на чемпионате мира по рапиду
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Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на чемпионате мира по рапиду. Золото выиграл 18-летний Володар Мурзин.

На втором месте финишировал Александр Грищук. Бронзовая медаль досталась Яну Непомнящему.

Напомним, в женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.

Ранее, 16-й чемпион мира 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на соревнованиях в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Также Ян Непомнящий за несоблюдение дресс-кода был оштрафован на $ 200 главным арбитром чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

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