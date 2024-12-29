18-летний Володар Мурзин прокомментировал победу на чемпионате мира по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин прокомментировал завоевание титула на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Нью-Йорке (США).

«Это моя стратегия — играть стабильно в рапиде. В классических партиях иногда я пытаюсь играть агрессивно, но в рапиде стараюсь играть стабильно. Позиция может быть равной, но я просто буду продолжать играть, играть, играть, и, возможно, мой соперник сделает ошибку, и я ею воспользуюсь. Надеюсь, это не сон. Не знаю, что сказать ещё. Я действительно счастлив», — приводит слова Мурзина ФИДЕ.

Напомним, в рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью с Леньером Домингесом.

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