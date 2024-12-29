Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мурзин — о Карлсене: хочу победить его. Может быть, в следующем году сыграю с ним

Мурзин — о Карлсене: хочу победить его. Может быть, в следующем году сыграю с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что хотел бы сыграть с 16-м чемпионом мира 34-летним норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

«Конечно, хочу сыграть с Магнусом, потому что он действительно сильный игрок. И, конечно, хочу победить. Может быть, в следующем году сыграю с ним. Это очень здорово. Я так нервничал сегодня, потому что это большое соревнование с очень сильными соперниками. Иногда мне везло», — приводит слова Мурзина ФИДЕ.

Напомним, Мурзин завоевал титул на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Нью-Йорке (США). В рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5).

Материалы по теме
18-летний Володар Мурзин прокомментировал победу на чемпионате мира по рапиду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android