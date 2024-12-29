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Володар Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам

Володар Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам
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18-летний шахматист Володар Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м. До него победителями мировых первенств становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018).

Напомним, в рамках заключительного 13-го тура Мурзин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое итоговое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя соотечественника Александра Грищука (9,5), который в последнем матче также сыграл вничью с кубинским гроссмейстером Леньером Домингесом.

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