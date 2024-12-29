«Это база». Илон Макс отреагировал на дисквалификацию Магнуса Карлсена

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отреагировал на дисквалификацию норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

«Магнус — это база», — написал Маск в социальных сетях и поставил эмодзи, который смеётся до слёз.

Напомним, Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами. Также он не выступит на соревнованиях по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за аналогичное нарушение был оштрафован главным арбитром чемпионата мира по рапиду на $ 200. Победителем соревнований в Нью-Йорке стал 18-летний россиянин Володар Мурзин.