Дмитрий Песков отреагировал на российский пьедестал чемпионата мира по рапиду

Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков прокомментировал успехи российских шахматистов на чемпионате мира по рапиду. Трое россиян заняли весь пьедестал почёта на турнире в Нью-Йорке.

«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото. Это ещё раз подчёркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна. У наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами.

Хочется отдельно поздравить нашу федерацию шахмат, которая с самого начала прикладывала огромные усилия, чтобы дать нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях. И эта стратегия себя оправдывает. Спортсмены должны выступать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, золото чемпионата мира по рапиду выиграл 18-летний Володар Мурзин. Серебряную медаль завоевал Александр Грищук. Тройку призёров замкнул Ян Непомнящий. В женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.