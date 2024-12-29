Ноа Лайлз ответил, побьёт ли он когда-нибудь рекорд Усэйна Болта в беге на 100 м

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз ответил на вопрос о самом быстром человеке в мире на данный момент.

«Я самый быстрый человек в мире на данный момент, но я получил это звание за победу на Олимпиаде. Но технически самый быстрый человек в мире из ныне живущих — это Усэйн Болт. Если бы было так просто побить рекорды Болта, я бы сделал это пять лет назад.

Я самый быстрый американец из когда-либо живших, потому что у меня есть американский рекорд, как и у Рая Бенджамина в беге на 400 м с барьерами, что довольно круто. Мы просто постоянно приближаемся к мировым рекордам. В наши дни у спринтеров долгая карьера и они достигают пика формы в более позднем возрасте. Раньше говорили, что спринтер достигает своего пика примерно в 30 лет, но сейчас, с развитием технологий, это скорее 35 лет. Но есть и такие люди, как Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которой 38 лет, но она по-прежнему на вершине спортивного Олимпа», — сказал Лайлз в подкасте Beyond the Records Podcast.

Лучший результат Лайлза на дистанции 100 м — 9,79 секунды. Рекорд мира, показанный ямайским спринтером Усэйном Болтом в 2009 году — 9,58.

27-летний Лайлз — олимпийский чемпион 2024 года в беге на 100 м, шестикратный чемпион мира. Рекордсмен США на дистанции 200 м.