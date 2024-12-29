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Володар Мурзин назвал любимый момент на победном для себя чемпионате мира по рапиду

Володар Мурзин назвал любимый момент на победном для себя чемпионате мира по рапиду
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18-летний российский шахматист (родом из Нижнего Тагила) Володар Мурзин назвал любимый момент на победном для себя чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Нью-Йорке (США).

«Любимые моменты… Наверное, вторая игра с Каруаной (Фабиано Каруана – второй номер мирового рейтинга. – Прим. «Чемпионата»). Кажется, я хорошо сыграл. Да, думаю, это была хорошая игра», — приводит слова Мурзина ФИДЕ.

Напомним, в рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью с Леньером Домингесом.

Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.

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