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Володар Мурзин стал вторым по возрасту среди самых юных победителей ЧМ по рапиду

Володар Мурзин стал вторым по возрасту среди самых юных победителей ЧМ по рапиду
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18-летний шахматист Володар Мурзин стал вторым в списке самых юных победителей в истории чемпионатов мира по рапиду. Его достижение уступает только 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову (Узбекистан), ставшему чемпионом в 17 лет в 2021 году.

Отметим, что в титульном матче 2021 года Абдусатторов со счётом 1,5:0,5 обыграл другого россиянина Яна Непомнящего.

Напомним, в рамках заключительного 13-го тура Мурзин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое итоговое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя соотечественника Александра Грищука (9,5), который в последнем матче также сыграл вничью с кубинским гроссмейстером Леньером Домингесом. Бронзовую медаль выиграл ещё один представитель России Даниил Дубов.

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