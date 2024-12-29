29-летняя российская гандболистка, правая полусредняя французского «Бреста» и сборной России Анна Вяхирева стала обладательницей премии «Золотой мяч гандбола». В голосовании принимало участие 55 журналистов из России и Беларуси. 42 из них поставили Вяхиреву на первое место.

Второй в рейтинге стала капитан сборной России и разыгрывающая венгерского «Ференцвароша» Дарья Дмитриева. Тройку лидеров замкнула Елена Михайличенко, которая в составе ЦСКА выиграла в 2024 году чемпионат и Кубок России.

В голосовании за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один. В случае равенства суммы баллов преимущество в итоговых результатах получает тот, у кого больше первых мест.

Полные итоги голосования: