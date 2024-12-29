«Не ожидал, что он завоюет золото». Президент ФШР — о победе Мурзина на ЧМ по рапиду

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал успех российских спортсменов на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

«Первое место Володара Мурзина — это большое достижение для такого молодого шахматиста. Скажу честно, не ожидал, что он завоюет золото, но он показал великолепную игру, не проиграл ни одной партии и порадовал любителей шахмат такой зрелой и серьёзной игрой.

Хочу отметить наших других ребят, а именно Александра Грищука и Яна Непомнящего. Очень здорово играли, заслуженно завоевали серебро и бронзу. Отдельно хочу поздравить в год семьи Александра и Екатерину Лагно, нашу многодетную шахматную семью, которая выиграла две медали на этом чемпионате мира. Надеюсь, что они нас ещё порадуют в блице», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем мирового первенства по рапиду, Александр Грищук занял второе место, бронзовую медаль выиграл Даниил Дубов. В женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.