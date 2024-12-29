«Это неописуемое достижение». Анатолий Карпов — о победе Володара Мурзина на ЧМ по рапиду

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на успешное выступление российских спортсменов на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

«Три первых места на чемпионате мира по рапиду – блестящий результат российских гроссмейстеров. И неожиданный, потому что в турнире участвовали и другие сильные шахматисты. Володар Мурзин – талантливый шахматист, которого мы знаем уже давно. И то, что он победил в таком сильном по составу турнире, для него колоссальный успех. Он рассчитывал на хороший результат, а первое место – это неописуемое достижение.

Бронзовая награда Екатерины Лагно – это тоже большой успех. Но хотелось бы, чтобы на пьедестале почёта была не только она одна из российских шахматисток», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем мирового первенства по рапиду, Александр Грищук занял второе место, бронзовую медаль выиграл Даниил Дубов. В женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.