Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это неописуемое достижение». Анатолий Карпов — о победе Володара Мурзина на ЧМ по рапиду

«Это неописуемое достижение». Анатолий Карпов — о победе Володара Мурзина на ЧМ по рапиду
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на успешное выступление российских спортсменов на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

«Три первых места на чемпионате мира по рапиду – блестящий результат российских гроссмейстеров. И неожиданный, потому что в турнире участвовали и другие сильные шахматисты. Володар Мурзин – талантливый шахматист, которого мы знаем уже давно. И то, что он победил в таком сильном по составу турнире, для него колоссальный успех. Он рассчитывал на хороший результат, а первое место – это неописуемое достижение.

Бронзовая награда Екатерины Лагно – это тоже большой успех. Но хотелось бы, чтобы на пьедестале почёта была не только она одна из российских шахматисток», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем мирового первенства по рапиду, Александр Грищук занял второе место, бронзовую медаль выиграл Даниил Дубов. В женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.

Материалы по теме
18-летний россиянин стал чемпионом мира по шахматам. Тотальный триумф в Нью-Йорке!
18-летний россиянин стал чемпионом мира по шахматам. Тотальный триумф в Нью-Йорке!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android