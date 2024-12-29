«Попытаюсь ещё раз». Непомнящий поздравил Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер, восьмой номер рейтинга ФИДЕ Ян Непомнящий поздравил 18-летнего соотечественника Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке.

«После первого дня на такой результат, конечно, грех жаловаться, но всё же хотелось большего. Поздравления Володару и Саше! Завтра отдых, а послезавтра — блицтурнир. Попытаюсь ещё раз», — написал Непомнящий в социальных сетях.

Напомним, в рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью с Леньером Домингесом.

Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.