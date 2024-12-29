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Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду

Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду
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Президент РФ Владимир Путин поздравил 18-летнего шахматиста Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Нью-Йорке.

«Уважаемый Володар Артурович! Поздравляю вас с победой на чемпионате мира в Нью-Йорке.
Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И, конечно, отрадно, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены.
От души желаю вам новых достижений и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом», — говорится в официальном письме Президента.

Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.

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