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Тренер Володара Мурзина рассказал о трудностях с получением американской визы перед ЧМ

Тренер Володара Мурзина рассказал о трудностях с получением американской визы перед ЧМ
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Михаил Кобалия, тренер чемпиона мира по шахматам Володара Мурзина, рассказал о трудностях с получением американской визы перед чемпионатом мира, который прошёл в Нью-Йорке.

«Сама поездка складывалась очень сложно. Возникли проблемы с визой. В России сейчас невозможно подать документы на визу в США. Володар подавал в Сербии после клубного чемпионата Европы, но получил отказ. Пришлось срочно ехать в Узбекистан. В какой-то степени повезло, там проблем не возникло, человек, с которым он проводил собеседование, был настроен позитивно. Мы сочли, что это важный знак», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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