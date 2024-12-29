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Гроссмейстер Кобалия – о скандале вокруг Магнуса Карлсена: всё имеет предел

Гроссмейстер Кобалия – о скандале вокруг Магнуса Карлсена: всё имеет предел
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Михаил Кобалия, тренер недавнего триумфатора чемпионата мира по рапиду и блицу 18-летнего Володара Мурзина, высказался о недавнем скандале, связанном с дисквалификацией норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

«Насчёт джинсов – ну, сколько можно? Понимаете, когда одних игроков выдёргивают посреди тура и заставляют переодеваться, ему можно ходить как ни в чём ни бывало. В конце концов всё имеет предел. Вопрос не в джинсах, а в том, что в первый день Карлсен играл просто безобразно. Он не только Лазавику проиграл, но и ещё в нескольких партиях стоял безнадёжно. Такую слабую игру в рапид у Карлсена я вообще никогда не видел. Может быть, джетлаг сказался. Думаю, просто он понял, что рассчитывать ему не на что, и сам пошёл на конфликт, чтобы оправдать своё такое выступление», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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