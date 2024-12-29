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«ФШР никакой поддержки не оказывает». Тренер — о победе Мурзина на ЧМ по быстрым шахматам

«ФШР никакой поддержки не оказывает». Тренер — о победе Мурзина на ЧМ по быстрым шахматам
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Михаил Кобалия, тренер чемпиона мира по шахматам Володара Мурзина, рассказал, что Федерация шахмат России (ФШР) не оказала поддержки его подопечному на чемпионате мира в США.

«ФШР минимум последние полтора года никакой поддержки Володару не оказывает. Даже наоборот. В прошлом году он не сыграл в России не то что ни одного турнира — ни одной партии! Перед поездкой в Нью-Йорк в Москве в декабре состоялся Мемориал Ботвинника, где играли полтора десятка участников. Володара не пригласили. И на другие турниры не приглашают.

Спасибо личному спонсору, не имеющему никакого отношения к федерации и поддерживающему спортсмена уже шесть лет. Если бы не эта поддержка, не было бы в России такого шахматиста. Спонсор оплачивал поездки на турниры и ему, и маме. Без родного человека в таком возрасте сложно», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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