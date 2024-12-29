Тренер Мурзина рассказал, во сколько обошлась поездка на ЧМ-2024 по шахматам в Нью-Йорк

Михаил Кобалия, тренер чемпиона мира по шахматам Володара Мурзина, рассказал, во сколько обошлась поездка на ЧМ-2024 в Нью-Йорк (США).

«Около 1 млн рублей с перелётом. Это же Нью-Йорк, да ещё и перед Новым годом. Только проживание стоит от $ 400 в сутки без питания. А надо было заранее приехать, чтобы акклиматизацию пройти. Мы приехали за три дня. Расходы просто безумные», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем мирового первенства по рапиду, Александр Грищук занял второе место, бронзовую медаль выиграл Даниил Дубов. В женском рапиде россиянка Екатерина Лагно стала обладательницей бронзовой медали.