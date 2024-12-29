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«Случайной я бы его победу не назвал». Тренер – о триумфе Володара Мурзина на ЧМ-2024

«Случайной я бы его победу не назвал». Тренер – о триумфе Володара Мурзина на ЧМ-2024
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Тренер Михаил Кобалия прокомментировал триумф своего ученика, 18-летнего Володара Мурзина, на прошедшем недавно чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Посмотрите на то, как Володар играл на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он ведь и там не проиграл ни одной партии при сумасшедшем составе участников, он одолел и Яна Непомнящего, и Левона Ароняна. Так что случайной я бы его победу на чемпионате мира не назвал. Когда ты «собираешь» всех «семисотников» и «восьмисотников» и два года не проигрываешь ни одной партии на чемпионатах мира – это говорит и об уровне игры, и о крепких нервах, и о психологической устойчивости», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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