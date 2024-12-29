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Гроссмейстер Кобалия рассказал о реакции соперников на скандал вокруг Магнуса Карлсена

Гроссмейстер Кобалия рассказал о реакции соперников на скандал вокруг Магнуса Карлсена
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Михаил Кобалия, тренер недавнего триумфатора чемпионата мира по рапиду и блицу 18-летнего Володара Мурзина, рассказал о реакции соперников на дисквалификацию норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

«Всем было абсолютно всё равно. Все приехали сюда играть, а не на Карлсена смотреть. Выбыл и выбыл. Обсудили между собой – да и всё. Первый столик, значит, освободился. А то он всегда играл на первом столике, вне зависимости от качества игры. Никаких эмоций и недовольства не было. Да и какое может быть недовольство, когда все ютятся, а он к партиям в отдельной комнате готовится? Как говорится, голодный сытого не разумеет (улыбается)», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами. Также он не выступит на соревнованиях по блицу.

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