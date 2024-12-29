Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен сообщил, что всё-таки сыграет на чемпионате мира по блицу

Магнус Карлсен сообщил, что всё-таки сыграет на чемпионате мира по блицу
Аудио-версия:
Комментарии

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен сообщил, что всё-таки сыграет на чемпионате мира по блицу. Ранее его дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода.

«В своём интервью я сказал несколько резких слов в адрес ФИДЕ. Я бы сказал, что это было неточно. Обращался к конкретным людям из ФИДЕ. Думаю, что ситуация была спровоцирована с их стороны. Я уже бронировал билеты на самолет и собирался улетать отсюда. Но мой отец сказал, что нам стоит подождать до утра, чтобы поговорить с президентом ФИДЕ Дворковичем в надежде договориться, так как у нас с ним всегда были хорошие отношения. Сыграю в Нью-Йорке ещё один день. А если всё пойдёт хорошо, то и ещё один», — сказал Карлсен в подкасте Take Take Take.

Материалы по теме
В ФИДЕ опубликовали заявление после отстранения Магнуса Карлсена от ЧМ по рапиду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android