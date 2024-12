16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен сообщил, что всё-таки сыграет на чемпионате мира по блицу. Ранее его дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода.

«В своём интервью я сказал несколько резких слов в адрес ФИДЕ. Я бы сказал, что это было неточно. Обращался к конкретным людям из ФИДЕ. Думаю, что ситуация была спровоцирована с их стороны. Я уже бронировал билеты на самолет и собирался улетать отсюда. Но мой отец сказал, что нам стоит подождать до утра, чтобы поговорить с президентом ФИДЕ Дворковичем в надежде договориться, так как у нас с ним всегда были хорошие отношения. Сыграю в Нью-Йорке ещё один день. А если всё пойдёт хорошо, то и ещё один», — сказал Карлсен в подкасте Take Take Take.