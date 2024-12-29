В ФИДЕ опубликовали заявление, где разрешили носить джинсы на соревнования

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде. Теперь шахматисты могут носить джинсы. Однако они должны подходить под цвет пиджака. Напомним, недавно произошёл скандал, связанный с дисквалификацией 34-летнего гроссмейстера 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена из-за неподобающего дресс-кода.

«Жаль, что введение правил дресс-кода, хотя и было юридически обоснованным и последовательным, оставило у некоторых ощущение, что это несоразмерно и привело к ситуации, которую все предпочли бы избежать, включая некоторые слова, сказанные на пике эмоций, о которых, скорее всего, потом пожалеют. Дисквалификация Магнуса Карлсена, сыгравшего исключительную роль в подъёме шахматного спорта на новые высоты в течение последних нескольких лет, стала крайне неудачным следствием этого разрыва.

Я искренне сожалею, что эта ситуация обострилась, и обе стороны не нашли решение вовремя, чтобы предотвратить дисквалификацию Магнуса. Сказав это, ФИДЕ по-прежнему привержена принятию конкретных мер, чтобы гарантировать, что все игроки чувствуют поддержку и ценность, признавая их важную роль во вдохновении болельщиков и продвижении игры во всём мире.

Позвольте мне подчеркнуть, что основы этих правил были тщательно разработаны. Я также надеюсь, что активная позиция многих других игроков сейчас приведёт к улучшению этой важной структуры в интересах болельщиков, игроков, партнёров и СМИ. Опасения, высказанные Магнусом Карлсеном, подчёркивают необходимость дальнейшего обсуждения того, как модернизировать текущий подход, чтобы гарантировать, что наши правила и их применение отражают развивающуюся природу шахмат как глобального и доступного вида спорта. Это включает в себя постоянный диалог с игроками, спонсорами и более широким шахматным сообществом, чтобы согласовать ожидания и минимизировать потенциальные конфликты в будущем. Взаимное уважение и доверие являются важнейшим предварительным условием для того, чтобы сделать этот диалог эффективным.

Мы должны сообща стремиться сохранить целостность шахмат, одновременно гарантируя, что этот вид спорта останется инклюзивным и привлекательным. Я с нетерпением жду, когда Магнус Карлсен и другие ведущие игроки продолжат украшать шахматную доску на крупных международных турнирах, принося волнение и вдохновение миллионам поклонников по всему миру.

Что касается применения правил во время чемпионатов мира по блицу, то, основываясь на консультациях с нашими партнерами и их предпочтениях, я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам ФИДЕ в суждениях относительно пригодности одежды. Для оказания помощи в этих суждениях и принятия окончательных решений, если возникнут какие-либо сомнения, будут привлечены специальные помощники. Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются элегантные небольшие отклонения (в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком). В конце концов, наступил Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.